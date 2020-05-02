Corona salgınıyla ilgili çarpıcı istihbarat raporu: Çin yalan söylüyor

The New York Post'un haberine göre, rapor, Çin'in virüsün insandan insana bulaştığı bilgisini sakladığını ve Batı'nın aşıyı bulamaması için virüs örneklerini vermeyi reddettiğini iddia ediyor.

15 sayfalık araştırma, virüsün Wuhan Viroloji Enstitü'sünden yayıldığına işaret ediyor. Başlangıçta komplo teorisi olarak reddedilen bu iddia, Çinli yetkililerin virüsün canlı hayvan pazarından yayıldığı konusunda yalan söylediğini öne sürüyor.

VİRÜS YANLIŞLIKLA DIŞARI ÇIKTI İDDİASI

Haberde, üst düzey bir istihbarat kaynağının Fox News'e yaptığı dikkat çekici açıklama şöyle verildi:

“İstihbarat teşkilatlarının bir çoğu, corona virüsünün Wuhan'daki laboratuvardan çıktığını düşünüyor, virüsün yanlışlıkla dışarıya taşındığına inanıyor.”

Aralık ayının başından itibaren virüsün insandan insana bulaştığına dair kanıtların yer aldığı iddia edilen raporda, Çin'in bu bilgiyi 20 Ocak'a kadar sakladığı ve inkâr ettiğinden söz ediliyor.