Corona zirvesinde Merkel’le ‘döner’ kavgası

Almanya, artan corona vakalarını düşürmek için yeniden zirve düzenledi. Bugünkü görüşmelerde Başbakan Angela Merkel'in, önlemlerin sıkılaştırma ve “nezle olanların da karantinada kalması” önerisi, eyalet başbakanları tarafından makul karşılanmadı. Zirvede başlayan döner tartışmasının ardından bir sonuç alınamadı. Kararlar salı ya da çarşambaya kaldı.

MERKEL: HER GÜN DÖNER KUYRUĞU

Başbakan Merkel de bu duruma hayli sinirlendi. Zirve Berlin'de olduğu için, Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ile yüz yüze görüşen, diğer eyalet başbakanları ile görüntülü bağlanan Merkel, “grip karantinası” istedi.

Ancak eyaletler buna karşı çıkınca, Merkel sinirlenmeye başladı. Gerginlik devam ederken Berlin Belediye Başkanı Müller, “Ama sayın Başbakan, siz de Berlin'den geçiyor, görüyorsunuz” dedi ve, “Tiergarten semtinde kimseyi pizza veya dönerle görmedim ben” diye ekledi.

Bunun üzerine Başbakan Merkel, “Ama aksine, akşamları siz sevdiğiniz döner kuyruklarını Ku'damm'da görüyorsunuz” diye cevap verdi.

NEZLE OLAN DA KARANTİNAYA

Bu tartışma, ilkokul sınıflarını yarıya indirme, maske mecburiyeti, çocuklarla gençlerin en azından bir arkadaşlarıyla buluşabilmesi noktasına kadar uzadı. Başbakan Merkel'in, daha önce gündemi tam olarak eyalet başbakanlarına sunmadığı ve baskı yaparak kapanma için önlemler almaya zorladığı belirtilirken, eyalet başbakanları şimdilik “hafif nezle nedeniyle beş- yedi gün arasında zorunlu karantina” fikrine karşı çıkıyor.

İşverenler de bu teklife karşı çıkıyor. Onlara göre, sabah işe gelmek istemeyen herkes ‘Ben nezleyim’ diyecek ve ekonomide zararlar büyüyecek. Merkel ise, özellikle coronanın yayılmaması ve griple tetiklenmemesi için bu önlemin alınmasını istiyor.

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