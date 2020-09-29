Coronanın bir etkisi daha ortaya çıktı! Testosteronu vuruyor: Cinsel istek azalıyor

Corona virüsü dünya genelinde etkisini artırırken, hastalığa karşı ilaç ve aşı çalışmaları aralıksız sürüyor. Virüsün insan üzerindeki farklı etkilerine yönelik yeni araştırmalar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bunlardan sonuncusu, İngiliz basınında da gündem olan Mersin Üniversitesi’nden Profesör Dr. Selahittin Çayan’ın araştırması. Bir çalışmaya göre testosteron nedeniyle erkeklerin corona virüsünden daha çok etkilendiği iddia edilirken, Çayan’ın araştırması da corona virüsü-testosteron ilişkisini merkeze aldı.

YÜZDE 30 DÜŞÜYOR



Daily Star’ın haberine göre corona virüsü teşhisiyle hastanede tedavi gören hastaların verilerini inceleyen Çayan, bu kişilerin yüzde 51’inde ‘hipogonadizm’ geliştiğini tespit etti. Erkeklik hormonu olan testosteronun yeterince salgılanmadığı bu durumun görüldüğü hastalarda, hormon seviyesinin yaklaşık yüzde 30 düştüğü belirlendi.

‘ENFEKSİYON RİSKİ ARTIYOR’



Bu durumun cinsel isteği azalttığı gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskini de artırdığını belirten Çayan, “Bizim çalışmamızda Covid-19’un şiddeti arttıkça testosteron seviyesinin düştüğünü gördük. Testosteron, bağışıklık sistemi ve solunum yolu organlarıyla da ilişkili. Bu hormonun düşük olması solunum yolu enfeksiyonları riskini artırıyor” dedi.

HORMON TEDAVİSİ SEÇENEĞİ



İncelediği 232 kişiyi yoğun bakım hastaları, semptom göstermeyen hastalar ve standart tedavi gören hastalar olarak üçe ayıran Çayan, testosteron seviyesinin en düşük olduğu grubun yoğun bakım hastaları olduğunu söyledi. Çayan, “Covid-19 şüphesiyle hastaneye gelenlerin testosteron seviyesi de ölçülmeli. Pozitif çıkan hastalarda testosteron tedavisi virüse karşı seçenek olabilir” diye konuştu.