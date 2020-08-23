İngiltere’de yeni açılan bir sinemanın güvenlik kamerasında çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu… Corona virüsü salgını dolayısıyla çok az insanın gittiği sinemaya giden bir çift, salonda yalnız olduklarını fark edince soyunmaya başladı.

Genç kadın, yanındaki adamın kucağına oturduktan kısa bir süre sonra cinsel ilişkiye girmeye başladılar. Fakat sinema salonunun boş olmasına aldanıp seks yapmaya başlayan çift, salonu izleyen kızılötesi kameraları fark etmedi. Videonun, İngiltere’de çekildiği tahmin edilirken, İngiliz tabloid gazetesi Daily Mirror, “Ülkedeki karantinanın kaldırılmasının ardından görüntünün çekildiği düşünülüyor. Yani bu olay son 6 hafta içerisinde yaşanmıştır” yorumunu yaptı.

“ÇOK İNSANI BÖYLE BASTIK”

Çiftin cinsel ilişkiye girdiği anlar kameraya kaydedildi. Kısa bir süre sonra sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video gündem oldu. Videoyu paylaşan sinema salonu görevlisi, “Kim böyle bir şey yapıp yakalanmayacağını düşünür ki? Biz kameraları takip ediyoruz tatlım” mesajını paylaştı.

Twitter üzerinde birçok insan, “Bu yaptıkları rezillik. Belki de izlendiklerini bilmek istiyorlardır. Çünkü en ön sırada tam da kameranın önünde ilişkiye girmişler” yorumunu yaptı.

Bir sinema salonu işlettiğini söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı da, “Sinema salonlarında çalışan biri olarak birçok insanın salonlarda cinsel ilişkiye girdiğine tanık oldum. Çok insanı bastık. Fakat sinema salonlarında genelde sadece cuma günleri derinlemesine temizlik yapılıyor. Dolayısıyla yanınıza kolonyalı mendil alıp koltuğunuzu silmenizi öneririm” ifadesini kullandı.