Europol’den corona raporu: Ekonomik ve sosyal sonuçları radikalleşmeyi artırabilir!

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın açıkladığı rapora göre, salgının ekonomik ve sosyal sonuçlarının radikalleşmeyi artırabileceğine dikkati çekilerek, “Hem aşırı sağ hem aşırı sol hem de cihatçı terörizm yanlıları, hedeflerini gerçekleştirmek için salgını sömürmeye çalışıyor” denildi.

Rapora göre Avrupa, dünya genelindeki aşırı sağcı şiddet dalgasından etkilendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Avrupa’daki aşırı sağcı grupların çoğu şiddet içermiyor ancak azınlıklara karşı korku ve düşmanlık ortamının büyümesine katkıda bulunuyorlar.

Europol, bu durumun bireyler arasında şiddete yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Europol’e göre, geçen yıl 19 Avrupa ülkesinde başarılı olmuş ya da önlenmiş, toplam 119 terörist saldırı kaydedildi.

Bu saldırıların 57’si milliyetçi ve ayrılıkçı gruplar 26’sı aşırı solcular 26, 21’i de cihatçılardan kaynaklandı.

Saldırılar sonucu 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı Bu olaylara karıştığı gerekçesiyle toplam bin 4 zanlı gözaltına alındı.

Belçika, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere, terör zanlılarına karşı en çok gözaltı uygulayan ülkeler oldu.

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