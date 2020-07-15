Fauci’den aşı müjdesi: İnsanlar bir yıl içinde kurtulacak

Aşı, Dr. Anthony Fauci’nin başında bulunduğu Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’ndeki meslektaşları tarafından geliştirildi.

Nihai test aşamasının temmuz ayının sonunda başlaması planlanmakta. 30.000 denek bu test için gönüllü oldu.

Katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulunan Fauci’ye göre aşının gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirlemek birkaç ay sürecek.

‘ÇOK DAHA FAZLA İNSAN LAZIM’



Fauci, “Denek sayısının bu kadar yüksek olmasının nedeni, yanıtlamaya çalıştığınız ana sorunun, gerçekten etkili olup olmamasıdır. Aşılanmış insanlarda enfeksiyonların alınmasını engelleyip engelleyemeyeceğinizi görmek. Yani, gerçekten güvenli ve etkili olup olmadığını belirlemek için çok daha fazla insana ihtiyacınız var ” dedi.

Dr. Fauci, önümüzdeki aylarda çeşitli deneme aşamalarına girmek için yaklaşık beş ek deneysel aşının daha olduğunu söyledi. Fauci “Bu takvim yılının sonuna ve 2021’in başlarına kadar bir cevap almayı umuyoruz'' dedi.

Fauci, bir yıl veya 18 ay içinde insanların artık ‘bu korkunç virüse yakalanmak konusunda endişelenmek zorunda kalmayacağından’ umutlu olduğunu söyledi.