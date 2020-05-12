Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa’da son 24 saat içinde 349 kişi öldü!

Fransa'da corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 349 kişi daha hayatını kkaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 26 bin 991'e ulaştı.

21:56 -
Haberler Dünya
Fransa’da son 24 saat içinde 349 kişi öldü!

Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının 2. gününde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 349 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 26 bin 991’e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 24 saatte vaka sayısının 708 artarak toplam 213 bin 662’ye çıktığı aktarıldı.

Ülkede 21 bin 595 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 2 bin 542 kişinin ise yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

Ülkede hayat normale dönmeye başlarken Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Sağlık Bakanlığından parkların maske takma şartı ile yeniden ziyaretçilere açılmasını talep etti.

Bakanlığın ise söz konusu talebi reddettiği bildirildi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran ise yaptığı açıklamada Fransızlara, “emekleri ziyan etmeme” çağrısında bulundu.

Corona virüsü salgınında zirve noktasını 9 Nisan’da yaşayan Fransa, Avrupa’da corona virüsünden en çok ölümün yaşandığı 3. ülke konumunda bulunuyor. (İHA)

İLGİLİ HABERÜzerine tükürülen istasyon görevlisi, coronaya yakalanıp öldüÜzerine tükürülen istasyon görevlisi, coronaya yakalanıp öldü

İLGİLİ HABERAB coronayı bitirdi, sınırları açıyorAB coronayı bitirdi, sınırları açıyor
Almanya anne Avrupa Avrupa Birliği Corona Fransa İngiltere İsviçre metro Norveç Paris Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı söz Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more