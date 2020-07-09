Gazeteciler, Bolsonaro hakkında suç duyurusunda bulunacak

Brezilya Medya Mensupları Derneği, Bolsonaro hakkında, testinin pozitif çıktığını açıklarken maskesini çıkardığı gerekçesiyle şikayette bulunacak.

Önceki gün Brezilya’da yayın yapan televizyonlara corona virüsü testinin sonucunu açıklayan Bolsonaro, “Test sonucum pozitif geldi” demişti.

Bolsonaro’nun testinin pozitif çıktığını açıkladığı gazetecilere çalıştıkları kurumlar tarafından 15 günlük karantina izni verildi.

“BİLEREK YAPTIĞI İÇİN SUÇ İŞLEDİ”

Gazeteciler, Bolsonaro’nun maskesini çıkardıktan sonra testinin pozitif olduğunu açıklamasına oldukça öfkelendiklerini belirtirken suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Brezilya’da şu ana kadar 1.7 milyondan fazla vaka tespit edildi ve 68 bine yakın can kaybı yaşandı.

Konuyla ilgili görüşü sorulan Brezilya Başkanlık Ofisi’nden yorum gelmezken basın mensupları derneğinin avukatları Bolsonaro’unu bilerek gerçekleştirdiği bu eylemin suç teşkil ettiğini iddia etti.

Bolsonaro hükümet tıpkı ABD’deki Trump hükümeti gibi corona virüsü salgınını küçümsemek ve tedbir almamakla suçlanıyor.