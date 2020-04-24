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Genç modelin corona kabusu! İtalya’da onun gibisi görülmedi

İtalya'da şubat ayının sonunda corona teşhisi koyulan model Bianca Dobroiu, 55 gün sonra da testlerinin pozitif çıkmaya devam etmesiyle ülkedeki en uzun süreli vaka olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
08:42 -
Haberler Dünya
Genç modelin corona kabusu! İtalya’da onun gibisi görülmedi

İtalya’nın Bologna şehrinde yaşayan model Bianca Dobroiu, 28 Şubat’ta 40 derece ateşle Sant'Orsola Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan testler sonucu 23 yaşındaki Dobroiu’ya corona virüsü teşhisi koyuldu.

6 gün boyunca hastanede tedavi gören Dobroiu, semptomlar ortadan kaybolup durumu stabil hale gelince evinde karantinaya gönderildi. O tarihten bu yana 6 kez corona testi uygulanan genç modelin sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor.

Bianca Dobroiu.

55 gündür corona virüsüyle mücadele eden Dobroiu’nun durumunu değerlendiren hastanenin enfeksiyon uzmanı Dr. Luciano Attard, “Hastanın durumu iyi ama sonuçlar pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu vakayı dikkatle izliyoruz. İtalya’da bu kadar uzun süre sonuçların pozitif çıktığı vaka olmamıştı. Genel olarak 4 haftadan sonra negatif çıkıyordu” dedi.

Bianca Dobroiu.

Daily Star’ın haberine göre, genç modelin aynı evde yaşadığı annesinin sonuçları ise negatif olarak kayıtlara geçti.

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Son güncelleme: 09:03 24.04.2020
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