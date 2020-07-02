Görevine son verilen eski bakan yardımcısından ses getiren video! Yeni parti kurmaya soyundu!

Ukrayna’da eski Altyapı Bakanı Yardımısı Aleksandra Klitina, görevine son verildikten sonra yeni parti kurmak için kolları sıvadı. 37 yaşındaki Klitina, ‘Ukrayna Yolsuzluğa Karşı’ adını verdiği partinin duyurusunu Youtube’da paylaştığı bir videoyla yaptı.

Açık havada çekilen videoda turuncu bir bikini giymeyi tercih eden Klitina’nın görüntüleri kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Klitina videoda, “Gerçekler için mücadeleye etmeye karar verdim. Çünkü pantolon giyen ahmaklar umutsuz vaka” sözleriyle konuşmasına başlıyor.

Erkek vekillerin tutumunu sert bir şekilde eleştiren Klitina, “Pantolonlarının içindekinin başarılı olmaları için yeterli olacağını düşünüyorlar ve kadınları istismar etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Ancak kadınlar sizden yüz kat daha akıllı ve yüz kat daha dürüst” dedi.

Aleksandra Klitina geçtiğimiz yıl kasım ayında, Altyapı Bakanı Vladislav Krikliy’i eleştirdiği ve ‘Onsuz daha iş çıkarabileceğini’ söylediği ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından görevinden ayrılmıştı.