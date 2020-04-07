Irak’ta corona bilançosu ağırlaşıyor!

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 300 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkelerde bilanço artıyor.

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 65’e ulaştığı bildirildi.

Vaka sayısının ise 91 atarak bin 122’ye yükseldiği aktarılırken 373 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere yapılan corona virüsü test sayısı ise 26 bin 331 olarak açıklandı.

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ÖLENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Irak’ta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler milli marş eşliğinde için saygı duruşu yapıldı.

Irak Sağlık Yüksek Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere ülkenin bütün kentlerinde yerel saatle 21.00'de siren sesleri ve milli marşla başlayan saygı duruşu gerçekleştirildi.

Sağlık sektörü çalışanları ve güvenlik güçleri mensuplarının katıldığı saygı duruşunda, sağlık çalışanları ile güvenlik güçlerinin corona virüsü ile mücadelede verdikleri emek takdirle karşılandı.

Öte yandan Irak'ta Mart ayının ortasından bu yana corona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. (İHA)