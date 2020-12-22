Irak’tan 8 ülkeye ulaşım yasağı

İngiltere'de keşfedilen ve birçok ülkeye sıçrayan corona virüsü türü önlemelerini görüşmek için toplanan Irak Bakanlar Kurulu yeni kararlar aldı.

Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu'nun dünyada hızla yayılamaya başlayan corona virüsü türünün ülkeye girmesini önlemek amacı ile 8 ülkeye ulaşımı durdurduğu bildirildi.

İngiltere, Güney Afrika, Avusturalya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Japonya ve İran ile ulaşımı askıya alan hükümet, söz konusu ülkelerden gelen kişilerin de 14 gün boyunca karantinada kalmasına karar verdi.

AVM, lokanta gibi umumi yerlerin 24 Aralık'tan itibaren 2 hafta boyunca kapatılmasını kararlaştıran hükümet, ABD ‘den Pfizer-BioNTech ortak yapımı Covid-19 aşısını almak için toplam maliyeti 15 milyon dolar ilk partinin 3 milyon dolarının tahsis edilmesine karar verdi.

Irak'ta şu ana kadar 560 bin 622 kişide Covid-19 tespit edilirken, 489 bin 772 kişi sağlığına kavuştu. Ülkede, virüs nedeni ile toplam 12 bin 387 kişi ise yaşamını yitirdi. (İHA)

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