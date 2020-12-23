İsa çarmıha gerilirken kullanılan çivi bulundu

Çekya’daki Milevsko Manastırı’nda çalışan arkeologlar, mastardaki gizli bir odada önemli keşiflere imza attı. Arkeologlar, manastıra ait bir gizli odada, 21 karat altın haçla süslenmiş bir kutunun içinde 15 cm uzunluğunda bir çivi keşfetti.

Çivinin Hz.İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor. Bulunan kutunun üzerinde “İsa kraldır” sözünün kısaltması olan IR harflerinin yer aldığı ifade edildi.



BULGULAR GELECEK YIL DOĞRULANACAK

Uzmanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gizli hazine odasının, 15’inci yüzyılın başlarında nadir bulunan eserleri Hussiteler tarafından yapılan baskınlardan gizlemek için kullanıldığını söylerken bulguların gelecek yıl doğrulanacağı ifade edildi.

Öte yandan, keşif ekibinde yer alan Jií indelá adlı arkeolog, yaptığı açıklamada, “Hussiteler arşivleri yok ettiği için, burada böyle bir şeyin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu. Önemli bir keşif oldu” ifadelerini kullandı.