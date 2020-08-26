İsrail’den Hamas üyelerine vatandaşlık iddiası!

Reuters’ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen günlerde Hamas lideri ve beraberindeki heyeti İstanbul’da ağırlamıştı.

Eskiden ittifak halinde olan Türkiye ve İsrail, çok uzun zamandır İsrail’in Filistin’e yönelik politikalarına ve Kudüs’ün statüsüne yönelik anlaşmazlık içinde bulunuyor.

Ayrıca Gazze şeridinde yaşanan çatışlamaların üzerine 2018 yılında iki taraf da karşılıklı olarak büyükelçileri ülkeden gönderdi, ancak ülkeler ekonomik bağlarını sürdürüyor.

Ankara’da gazetecilere yaptığı açıklamada Gilad, İsrail’in elinde Türkiye’nin 12’ye yakın Hamas üyesine belge sağladığı yönünde kanıt olduğunu iddia etti.

ELİMİZDE BELGENİN KOPYASI BULUNUYOR

Hamas Gazze’de yönetimini elinde bulunduran İslamcı bir grup olup ABD, İsrail ve Avrupa Birliği tarafından terörist örgüt olarak kabul ediliyor.

Gilad İsrail’in 2019 yılında Türkiye’yi Hamas ile terör bağlantılı ilişkileri nedeniyle uyardığını ancak bu konuda Türk makamları tarafından bir adım atılmadığını söyledi.

“Elimizde hükümete sunulacak olan bir belgenin kopyası bulunuyor” diyen Gilad sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elimizde gayet sağlam dayanakların olduğu belgelerin hükümete sunulduğunu ve bir yanıt alınamayan geçmiş deneyimlerimize bakılırsa herhangi bir şey yapılacağına dair çok fazla beklentim olmadığını söylemeliyim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Hamas lideri İsmail Haniyeh ve diğer yetkilileri İstanbul’da bu yıl ikinci kez olmak üzere ağırlamış, ABD bu görüşmenin kabul edilemeyeceğini açıklayarak sert tepki göstermiş, Ankara ise Washington’un bu tepkisini reddetmişti.

Gilad Türkiye’den vatandaşlık ve seyahat belgesi alan bu Hamas üyelerinin İstanbul’dan terörü finanse ve organize ettiklerini iddia etti. Türkiye daha önce yaptığı açıklamada Hamas üyelerinin Türkiye’de terör faaliyetlerinde bulundukları iddiasını yalanlamıştı.