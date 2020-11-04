İtalya’da corona kısıtlamaları arttırıldı

Avrupa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısında artışın önüne geçilemiyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte yapılan 211 bin 831 testin 30 bin 550’si pozitif sonuçlanırken, virüs nedeniyle son 24 saatte 352 kişi hayatını kaybetti.

Son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 790 bin 377’ye, toplam can kaybı ise 39 bin 764’e yükseldi. Testlerde pozitiflik oranı yüzde 14.4 olarak kaydedildi. İtalya’da toplam aktif Covid-19 hasta sayısı 443 bin 235’e yükselirken, son 24 saat içinde 67 kişi daha yoğun bakıma alındı. İtalya genelinde toplam 2 bin 292 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor.

İTALYA’DA YENİ ÖNLEMLER

İtalya hükümeti corona virüsü (Covid-19) salgınında keskin bir şekilde artmaya devam vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi.İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin imzaladığı genelgeye göre bölgesel olarak uygulanan gece sokağa çıkma yasağı ülke geneline yayıldı. Buna göre tüm ülkede yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Kısıtlamaların 5 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı, 3 Aralık’a kadar yürürlükte kalacağı duyuruldu. Genelgeye göre ülkedeki bölgeler virüs bulaşma katsayılarına göre kırmızı, turuncu ve sarı olarak 3’e ayrıldı. Buna göre vakaların en yoğun olduğu bölgeler kırmızı, en az olduğu ise sarı ile tanımlanacak. Kırmızı bölgelerde tam sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLİYOR

Ulusal çapta geçerli kısıtlamalar dahilinde müzeler kapatılacak, lise ve dengi okullarda yüz yüze eğitime ara verilecek. Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde ticari işletmelere hafta sonları ve tatil günlerinde kapalı kalacak. Toplu taşımada ise kapasite yüzde 50 ile sınırlandırılacak. Restoran ve kafeler saat 18.00’de evlere servis haricinde kepenk indirecek.

KIRMIZI BÖLGELERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Bulaşma katsayısının en yüksek olduğu kentler, son 24 saat verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Covid-19 vakalarında başı çeken Lombardiya ve Piemonte bölgelerinin bu kapsama girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kırmızı bölgelerde yaşayanlar iş ve sağlık gibi zorunlu haller dışında evden çıkamayacak. Salgının ilk dalgasında uygulanan karantinada olduğu gibi sadece market alışverişi ve zorunlu hallerde dışarıya çıkmak mazeret belgesiyle mümkün olacak.

Temel ihtiyaç maddeleri satan dükkanlar haricinde işletmeler kapalı kalacak. Restoranlar sadece evlere servis yapabilecek. Spor yapmaya, açık havada ve bireysel olmak kaydıyla izin veriliyor. İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim devam edecek. Veliler, zorunlu hallerde çocuklarına ev-okul yolunda eşlik edebilecek.

Bu bölgelere zorunlu haller dışında giriş-çıkışlar da yasaklanıyor. Bölgede şehir değiştirmek de yasak kapsamında. Kırmızı bölge statüsü 15 günde bir yeniden gözden geçirilecek.

SARI BÖLGELERDE GECE SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

Corona virüsünün en az görüldüğü bölgelerde sokağa çıkma çıkmak saat 22.00’ye kadar serbest. Sokağa çıkma kısıtlaması 05.00’e kadar geçerli olacak. Restoran ve kafeler saat 18.00’e kadar hizmet verebilecek.

18.00-22.00 saatleri arasında da evlere servis hizmeti verilebilecek. Alışveriş merkezleri hafta sonu ve tatil günlerinde kapalı olacak. Tiyatro, sinema ve müzeler kısıtlama süresince tamamen kapalı kalacak. (İHA)

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