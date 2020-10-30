Kim Kardashian’ın ölmüş babasına Ermenistan propagandası yaptırdılar!

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian, 40 yaşına girerken yaptığı kutlamayla gündemden düşmüyor. Karayipler’de ailesiyle tatil yapan Kardashian, eşi Kanye West’ten sıra dışı bir hediye aldı.

Kim’in 2003 yılında 59 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybeden babası Robert Kardashian, hologram olarak yer aldığı bir videoyla kızının doğum gününü kutladı.

Kim’in ‘cennetten sürpriz bir hediye’ diye tarif ettiği 2.5 dakikalık videoda baba Kardashian, “Kimberly doğum günü kutlu olsun. 40 yaşındasın ve bir yetişkin oldun. Küçük bir kızken olduğu gibi çok güzel görünüyorsun. Seni ve kardeşlerini, çocuklarını her gün izliyorum.

Bazen küçük ipuçları da bırakıyorum. Seni her gün okula götürürken dinlediğimiz şarkıyı hatırlıyor musun? Dönüştüğün kadın ve tüm başarıların için seninle gurur duyuyorum. Ama en etkileyici çaban, mirasımı devam ettirerek avukat olma çalışman. Uzun ve zor bir yol ama buna değecek. Her adımda senin yanında olacağım” diyor.

‘GURURLU BİR ERMENİ BABAYIM’



Videonun en dikkat çekici bölümlerinden biri Robert Kardashian’ın Ermenistan’la ilgili sözlerinin bulunduğu bölüm. Kim’in hayatta olmayan babası üzerinden adeta propaganda yapılırken, “Köklerinle bağ kurma şeklin ve Ermenistan’ı desteklemen benim için çok değerli. Sen gururlu bir Ermenisin. Ben de gururlu bir Ermeni babayım” ifadeleri kullanılıyor.

‘HER ZAMAN YANINDAYIM’

Videonun son bölümünde ise, “Tanık olduğum en önemli şey ailenin genişlediğini izlemek. Dünyadaki en en en en zeki adam, Kanye West’le evlendin.

Yaptıklarına devam et Kimberly. Sen güzel bir ruhsun. Her zaman seninle gurur duyduğumu ve yanında olduğumu bil. Seni seviyorum Kimberly. Kourtney, Khloe ve Rob’a onları sevdiğimi ve özlediğimi söyle” sözlerinin ardından Robert Kardashian karanlığa karışıyor.

TÜRKİYE UYARILMALI DEMİŞTİ



Ermenistan asıllı ABD vatandaşı Kim Kardashian, Dağlık Karabağ krizinin başında olayları körükleyen ve yanlı açıklamalar yapan isimlerden biriydi. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kardashian, Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia ederek, “Karabağ’ı korumak için hayatlarını tehlikeye atan cesur erkek ve kadınlar için dua ediyoruz. Türkiye silah ve savaşçı göndermemesi konusunda uyarılmalı” demişti.

Kardashian'ın tepki çeken bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabı Türk kullanıcılar tarafından yazılan “Azerbaycan” ve “Türkiye” mesajlarıyla dolup taşmıştı.

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