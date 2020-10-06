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Kırgızistan’da halk sokakta! Başbakan Boronov istifa etti

Kırgızistan'da seçim protestoları devam ederken Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un istifa ettiği açıklandı.

21:53 -
Haberler Dünya
Kırgızistan’da halk sokakta! Başbakan Boronov istifa etti

Kırgızistan’da seçim sonuçları protestoları sürerken Başbakan Kubatbek Boronov ve Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov´un istifa ettiği öğrenildi.

Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin destekçilerinin organizasyonuyla bugün Cumabekov´un başkanlığında meclisin genel kurulu başkent Bişkek’te toplandı.

Çoğunluğun sağlandığı genel kurul toplantısında, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov’un istifa mektupları gösterildi.

Öte yandan, meclis üyelerinin Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev’i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov’u seçtiği ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kırgızistan’da 4 Ekim’de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından seçim barajını geçemeyen parti üyeleri, seçim sonuçlarını protesto etmek için dün başkent Bişkek’teki Ala Too Meydanı’nda toplanmıştı. Gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 590 kişinin yaralandığı açıklandı. (DHA)

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