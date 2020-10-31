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Komşuda deprem Sisam’ı vurdu! Kilise çöktü, sular yükseldi: İki öğrenci can verdi

İzmir'in ağır yara aldığı Ege Denizi'ndeki deprem Yunanistan'da da hissedildi. Komşuda en çok sarsıntının yaşandığı Sisam Adası'nda bir kilisede çökme meydana gelirken, 17 ve 15 yaşlarında iki öğrenci okul dönüşü hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:23, 31/10/2020
Haberler Dünya
Komşuda deprem Sisam’ı vurdu! Kilise çöktü, sular yükseldi: İki öğrenci can verdi

Türkiye dün merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olarak açıklanan 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılırken, Ege’de kıyının diğer tarafındaki Yunanistan da depremden etkilendi.

Yunanistan’da sarsıntının en çok hissedildiği yer Sisam Adası oldu. Adada pek çok binanın hasar gördüğü bölgeler Pythagorio, Karlovasi ve Vathy olarak öne çıktı.

Karlovasi’de sarsıntı nedeniyle bir kilisede çökme meydana gelirken, binada kimsenin zarar görmediği öğrenildi.

Çökme meydana gelen kilise.

Reuters’ın uluslarası basına servis ettiği fotoğraflarda, Vathy’de depremin ardından suların yükseldiği, tekneleri ve araçları sürükleyerek içerlere ilerlediği görülüyor.

Vathy’de suların yükseldiği anlar.

Sisam’da depremde can kaybına ilişkin iki öğrenciden geldi. Yunan ERT kanalının aktardığına göre 17 ve 15 yaşındaki iki öğrenci, okuldan dönüş yolundayken yakalandıkları depremde yıkılan bir binanın birinci kat duvarının altında kaldı. Kurtarma ekipleri olay yerine koşsa da, iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

MİÇOTAKİS: DUALARIMIZ AİLELERLE

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, kayıplar üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Çocuğunu kaybeden birinin nasıl hissettiğini anlatmaya kelimeler yetmez.

Vathy’de hasar gören bir sokak.

Bu zor zamanlarda dualarımız dayanılmaz acıyı yaşayan ailelerle birlikte. En içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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