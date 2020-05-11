Kosova Başbakanı Albin Kurti karantinada!

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Entegrasyon Bakanlığında görevli bir yetkilinin corona virüsü tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Başbakan Kurti, kendisinin ve Başbakanlık çalışanlarının da söz konusu Avrupa Entegrasyon Bakanlığı’nda görevli yetkiliyle teması olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Kurti, şu ifadeleri kullandı:

* Avrupa Entegrasyon Bakanlığı’nda görevli bir yetkilinin, corona virüsü tanısı konulan bir kişiyle yakın teması olması nedeniyle bugün işe gitmedim. Testler yapıldı. Sonuçları bekliyoruz.

* Sosyal mesafeyi çerçevesinde söz konusu kişiyle benim ve Başbakanlık çalışanlarının da temasımız oldu. Bugün itibariyle sonuçlar çıkana kadar dairemde karantinada olacağım. Çalışmalarımı, aynı sorumlulukla dairemden yürüteceğim.

Öte yandan Kosova’da açıklanan son verilere göre corona virüsü nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken ülke genelinde toplam 884 vaka tespit edildi. Virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 655 olarak açıklandı. (İHA)

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