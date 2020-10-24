Polonya’da corona protestosuna polisten sert müdahale: 120 gözaltı

Avrupa'da korona virüs salgınına karşı alınan önlemler birçok ülkede protesto edilmeye devam ediyor.

Polonya'nın başkenti Varşova’da bulunan Defilad Meydanı’nda bir araya gelen grup “Özgürlük İçin Uluslararası Yürüyüş” adını verdikleri protesto gösterisini düzenledi.

Gruba, corona virüsünün komplo teorisi olduğunu düşünenler, aşı karşıtları ve bazı taraftar grupları da destek verdi.

MASKE VE SOSYAL MESAFE YOK

Göstericilerin, protestolar sırasında sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Polisin, uyarıları sonucu bazı protestocular gösteriyi sonlandırırken grupta yer alan ve dağılmamakta direnen bazı kişiler gösterilere devam etti.

Polonya’da tüm ülkenin ‘kırmızı bölge’ ilan edilmesi nedeni ile 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olmasına rağmen gösteriye devam eden gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede de bazı göstericiler yaralanırken 120 kişi gözaltına alındı. İHA