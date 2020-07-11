Prens Charles’ın korku dolu dakikaları! Bir anda yere yığıldı

İngiltere’de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles ve eşi Camilla, bir süpermarket zincirinin Bristol şehrindeki dağıtım merkezini ziyaret etti.

Corona virüsü salgını sürecinde aldıkları rol nedeniyle market çalışanlarına teşekkür eden ikili, personellerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Kameraların kayıtta olduğu o anlarda korku dolu dakikalar yaşandı. Prens Charles’ın konuştuğu çalışanlardan biri sendelemeye başladı. Bir ileri bir geri giden adam daha sonra dengesini kaybederek yere yığıldı.

Prens Charles’ın da refleks olarak tutmaya çalıştığı personele iş arkadaşları müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran Prens Charles, adı açıklanmayan adamın durumunun iyi olduğunu öğrenene dek başından ayrılmadı.

Kendine geldikten sonra geri dönen personel, Charles’la olan sohbetini tamamladı.