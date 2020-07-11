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Prens Charles’ın korku dolu dakikaları! Bir anda yere yığıldı

İngiltere'de Prens Charles ve eşi Camilla, bir süpermarket zincirinin dağıtım merkezine yaptıkları teşekkür ziyaretinde korku dolu anlar yaşadı. Market personellerinden biri Prens Charles'la konuştuğu sırada bir anda yere yığıldı.

Sozcu.com.tr
14:18 -
Haberler Dünya

İngiltere’de tahtın ilk sıradaki varisi Prens Charles ve eşi Camilla, bir süpermarket zincirinin Bristol şehrindeki dağıtım merkezini ziyaret etti.

Corona virüsü salgını sürecinde aldıkları rol nedeniyle market çalışanlarına teşekkür eden ikili, personellerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Personel böyle sendeleyerek yere düştü.

Kameraların kayıtta olduğu o anlarda korku dolu dakikalar yaşandı. Prens Charles’ın konuştuğu çalışanlardan biri sendelemeye başladı. Bir ileri bir geri giden adam daha sonra dengesini kaybederek yere yığıldı.

Charles, personelin durumunu endişeyle izledi.

Prens Charles’ın da refleks olarak tutmaya çalıştığı personele iş arkadaşları müdahale etti. Neye uğradığını şaşıran Prens Charles, adı açıklanmayan adamın durumunun iyi olduğunu öğrenene dek başından ayrılmadı.

Kendine geldikten sonra geri dönen personel, Charles’la olan sohbetini tamamladı.

Corona İngiltere
Son güncelleme: 14:31 11.07.2020
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