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Rusya’da zenginden alınan vergiler fakirlere ödenecek

Rusya'da yüksek gelirlerden alınacak vergilerin corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik yönden zarar gören bireyler ve küçük işletmelere verilmesini öngören Robid Hood vergisi yasa tasarısı Duma’da görüşülecek.

17:13 -
Haberler Dünya
Rusya’da zenginden alınan vergiler fakirlere ödenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart’ta 1 milyon rublenin üzerinde banka hesaplarının faiz gelirlerinden yüzde 13 vergi alınacağını, elde edilen gelirin corona virüsü salgınından ekonomik zarar görenler ve küçük işletmeler için kullanılacağını açıklamıştı.

Putin’in açıkladığı Robin Hood yasa tasarısı gelecek hafta Rusya parlamentosunun alt kanadı olan Duma’da görüşülecek. Teklifin yasalaşması durumunda 2021 yılında uygulanacağı belirtildi.

Bu yolla yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmiş olacak. Elde edilen gelirin ihtiyaç sahiplerine ne şekilde aktarılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. (İHA)

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