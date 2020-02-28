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Rusya’daki Güvenlik Konseyi toplantısında dikkat çeken detay!

Kremlin'de İdlib'de yaşanan sürecin görüşüldüğü Güvenlik Konseyi toplantısı sona erdi. Kremlin tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklama ve fotoğraf servisinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun yanında getirdiği çanta dikkat çekti. Rus basını da bu doğrultuda Şoygu’nun çantasına vurgu yaparak, toplantıda en çok Rus askeri istihbarat verilerine dair detayların konuşulduğunu aktardı.

19:08 -
Haberler Dünya
Rusya’daki Güvenlik Konseyi toplantısında dikkat çeken detay!

İdlib’de rejim güçlerinin Türk askerine yönelik saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyelerini “acil” koduyla Güvenlik Konseyi toplantısına çağırdı.

Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentin Matvienko, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Anton Viano, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Petruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Güvenlik Servisi Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Yabancı İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryşkin katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. FOTO: İHA

EVRAK ÇANTASI DİKKAT ÇEKTİ

Kremlin Sarayı tarafından toplantıya ilişkin yapılan açıklama ve fotoğraf servisinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yanında getirdiği çanta dikkat çekti.

Toplantıya ilişkin açıklamada Şoygu'nun konsey üyelerine İdlib'deki son durum ve rejimin Türk askerine saldırısı ile ilgili istihbarat bilgilerini aktarırken çantada bu istihbarat bilgilerine dair dokümanların olduğu yorumlandı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu. FOTO: İHA

Rus basını da bu doğrultuda Şoygu'nun çantasına dikkat çekerek, toplantıda en çok Rus askeri istihbarat verilerine dair detayların konuşulduğunu aktardı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada toplantının içeriğine dair bilgiler aktarıldı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, toplantının içeriğine dair bilgiler aktarıldı. Açıklamada, İdlib’de yaşanan süreçle ilgili detaylı bir toplantının yapıldığı, bölgede artan gerilime dair konsey üyelerinin endişelerinin dile getirildiği belirtildi. İHA

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Son güncelleme: 19:12 28.02.2020
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