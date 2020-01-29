Son dakika… ABD Başkanı Trump tüm dünyayı aptal yerine koyuyor!

ABD lideri Donald Trump, Beyaz Saray’da “Bugün İsrail, barışa yönelik büyük bir adım atıyor” diyerek duyurduğu planla şu tekliflerde bulundu.

* ABD, plan dahilinde İsrail’in parçası olarak görülen topraklarda İsrail’in egemenliğini tanıyacak. Planda, İsrail’in vereceği toprak tavizlerinin gösterildiği kavramsal bir harita bulunuyor.

* Haritaya göre; Filistin toprakları iki katından fazlaya çıkacak ve Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te olacak. ABD bu noktada bir büyükelçilik açacak.

* Kudüs İsral’in “bölünmemiş başkenti” olarak kalacak.

* Filistinliler kendi bağımsız devletlerini kuracak. Fakat bu konuda çok az ayrıntı bulunuyor.

* Hiçbir Filistinli ya da İsrailli yerinden edilmeyecek.

* İsrail, Ürdün Kralı ile birlikte Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal topraklardaki statükonun (mevcut durum) korunması için çalışacak.

* Haritada Filistinlilere tahsis edilen topraklarda, dört yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu süreçte Filistinliler, İsrail ile anlaşmayı müzakere edecek ve devlet olmak için gerekli kriterleri yerine getirecek.

* 50 milyar dolarlık bir finansmanla yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisinin oluşturulmasına katkı sağlanacak.

TARİHİ FİLİSTİN’İN YALNIZCA YÜZDE 15’İ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD Başkanı Trump’ın planının “tarihi Filistin” olarak bilinen bölgenin sadece yüzde 15’inde kontrolü Filistinlilere vereceğini savunuyor.

Filistin, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonucunda İsrail’in işgal ettiği Doğu Kudüs’ün kurulacak olan yeni devletin başkenti olmasını istiyor.

Anlaşmada yer alan ve “Filistinlilerin ve İsraillilerin yerinden edilmeyeceğini” öngören madde, İsrail’in Batı Şeria’daki işgal topraklarını meşrulaştırmayı hedefliyor.

TEPKİ YAĞDI: ‘BİN KEZ HAYIR’ DİYORUZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Yüzyılın Anlaşması” olarak sunulan sözde barış planına çok sert tepki gösterdi. Abbas, “Herhangi bir Filistinli, Arap, Müslüman ya da Hıristiyan çocuğun başkenti Kudüs olmayan bir Filistin devletini kabul etmesinin imkânı yok” dedi. ABD’nin planını başından beri reddediklerini söyleyen Abbas, “Bin kez, hayır, hayır, hayır diyoruz” dedi.

Gazze Şeridi’nin kontrolünü elinde bulunduran Hamas da “Filistin ulus projesini tasfiye amacı taşıyan” projeyi reddettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 1967 öncesi sınırları baz alan iki devletli bir çözümden yana. Genel Sekreter Antonio Guterres’in sözcüsü, Birleşmiş Milletler’in BM kararlarını, uluslararası hukuku ve ikili anlaşmaları temel alan bir barış anlaşması istediğini açıkladı.

İsrailli insan hakları örgütü B-Tselem de teklifin bir tür apartheid (ayrım) rejimi öngördüğünü duyurdu. B-Tselem, Filistinlilerin hayatları üzerinde kendi denetimleri olmayan “küçük, kapalı ve izole anklavlara” sıkıştırıldığını belirtti.

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