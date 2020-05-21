Son dakika… ABD’yi sarsan iddia: Fauci 2 haftadır nerede

ABD Başkanı Donald Trump’ın coronayla mücadele kapsamında oluşturduğu ekipte yer alan ve yaptığı bilimsel açıklamalarla uluslararası kamuoyunda bilinirlik sağlayan ve ABD kamuoyu tarafından en güvenilir isimlerden biri haline gelen ünlü doktor Anthony Fauci’nin 2 haftadır demeç vermemesi kafaları karıştırdı.

ABD’nin en önemli bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü’nün başında yer alan Fauci’nin son röportajını 4 Mayıs’ta verdiğini hatırlatan Amerikan basını, Fauci’nin Beyaz Saray tarafından susturulduğunu öne sürdü.

EVDE TECRİT ALTINA ALINMIŞTI

Trump’ın bazı açıklama ve kararlarına itiraz eden Fauci’nin, Amerikan ekonomisinin tekrar açılmasının arifesinde hiç açıklama yapmaması gündem oldu. Beyaz Saray’daki bazı yetkililerde ve çalışanlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından kendini tecrit altına alan Fauci, halen sessizliğini koruyor.

ABD’nin önde gelen haber kanallarından CNN de, bu hafta içerisinde biyoteknoloji şirketi Moderna’nın aşı için test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ilgili Fauci’nin açıklama yapmamasını şüpheli buldu. CNN, aşıyı geliştiren Moderna’nın Fauci’nin yönettiği Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar bünyesinde çalıştığını hatırlatan CNN, “Bu kurum aşıyı geliştirmek için Moderna’ya yardım ediyor ama bu denli büyük bir gelişmeye rağmen Fauci hiç röportaj vermiyor” yorumunu yaptı.

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