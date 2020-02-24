Son dakika… Almanya şokta: Irkçı teröristin babası psikiyatriye kaldırıldı

Hanau kentinde 10 kişiyi öldüren Tobias Rathjen’in evinden sağ çıkan tek kişi olan ve elleri arkadan kelepçelenip gözaltına alınan babası Hans-Gerd Rathjen (72), ağır psikiyatrik vaka olarak Giessen Üniversite Kliniği’ne götürüldü.

Gözaltına alındığında yüzünde donuk bir ifade olan, boş boş bakan babanın, cinayetlerle ilgisi bulunmuyor. Cinayetleri teşvik ya da azmettirdiği konusunda, konuşmadığı için bir bulgu henüz elde edilemedi. Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild, Hans-Gerd Rathjen’in kelepçelenmiş fotoğrafını paylaştı.

ŞU ANDA TANIK MUAMELESİ…

Savcılık, “Şu anda tanık muamelesi görüyor” açıklamasını yaptı. Ancak babanın, oğlunun cinayet planlarını bilip bilmediği, evdeki sakat annesinin ölümüne yardım edip etmediği ya da oğlu annesini öldürürken, onu bir şekilde yardım edip etmediği bilinmiyor. Cinayete asli değil de, ikinci derecede fail olarak katılmasının derecesi daha sonra anlaşılacak.

Öte yandan, katilin yüzünün tanınmayacak derecede dağılmış olmasıyla ilgili iddialara da bir yanıt gelebilmiş değil. Babanın Giessen’deki Vitos- Psikiyatri bölümünde, ağır travma nedeniyle tedavi göreceği ve ardından yeniden Asayiş Dairesi tarafından sorgulanacağı açıklandı.

YEŞİLLER: PARTİMİZDE DEĞİLDİ

Bu arada, Alman Yeşiller Partisi, babanın parti üyesi olmadığını, kendi listelerinden de belediye meclisi seçimlerine girmediğini duyurdu. Babanın 2011 seçimlerinde, bağımsız olarak seçimlere girdiği ancak seçilemediği belirtildi.