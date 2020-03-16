Son dakika… Bahreyn’de corona virüsünden ilk ölüm

Bahreyn'de corona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki kadının İran'dan direkt uçuş ile Bahreyn'e geldiği ve virüs tespit edildiği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. (DHA). aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bahreynde-corona-virusunden-ilk-olum-5682299","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bahreynde-corona-virusunden-ilk-olum-5682299","pageType":"yazi","pageIdentifier":5682299,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Du00fcnya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Bahreyn&#8217;de corona viru00fcsu00fcnden ilk u00f6lu00fcm"});aip('newsArticle', {"identifier":5682299,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-bahreynde-corona-virusunden-ilk-olum-5682299/","headline":"Son dakika&#8230; Bahreyn&#8217;de corona viru00fcsu00fcnden ilk u00f6lu00fcm","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["Bahreyn","Corona","\\u0130ran","Kad\\u0131n","\\u00d6l\\u00fcm","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/16/iecrop/corona-cin-reuters3_16_9_1584365095-880x495.jpg","author":"myilmaz","dateCreated":"2020-03-16 16:25:21","datePublished":"2020-03-16 16:25:21","dateModified":"2020-03-16 16:25:58","info":"{"seo_news":"false"}"});