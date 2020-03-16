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Son dakika… Bahreyn’de corona virüsünden ilk ölüm

Bahreyn’de corona virüsü tespit edilen 65 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

16:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bahreyn’de corona virüsünden ilk ölüm

Bahreyn'de corona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki kadının İran'dan direkt uçuş ile Bahreyn'e geldiği ve virüs tespit edildiği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. (DHA)

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