Son dakika… Bahreyn’de corona virüsünden ilk ölüm

Bahreyn'de corona virüsünden ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki kadının İran'dan direkt uçuş ile Bahreyn'e geldiği ve virüs tespit edildiği, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. (DHA)