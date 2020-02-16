Son dakika… Corona virüsü ile ilgili tepki çeken açıklama: Meğer öyle değilmiş…

2019’un son günlerinde Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde başlayan ve Çin Yeni Yılı’nın da etkisiyle sadece haftalar içerisinde küresel bir salgın halini alan corona virüsünde ölü sayısı her gün artıyor… Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 kod adı verilen corona virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 1.666’ya çıktı.

Yetkililer sadece Çin’de 66.492 kişinin enfeksiyon dolayısıyla tedavi altına alındığını açıklarken, salgına zamanında müdahale etmemekle suçlanan Çin hükümeti ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilgili yeni bir bilgi gündeme geldi.

Çin yönetimi, Devlet Başkanı Şi Cinping’in Şubat ayının başında kaydedilmiş bir ses kaydını yayınladı. 3 Şubat tarihinde kaydedilen ses kaydında salgına geç müdahale etmekle suçlanan Şi Cinping, “Sözlü olarak ve yazılı olarak salgınla mücadele edilmesinin emrini sıklıkla verdim. Şahsen 60 milyon kişinin karantina altına alınmasına karar verdim” diyor.



Konuşma metninin tamamı Çin Komünist Parti’nin en önemli yayın organı olan Qiushi Journal isimli internet sitesinde yayınlandı. Uluslararası kamuoyunun karşısına çıkarak açıklama yapmadan iki hafta önce konuşan Şi Cinping, Komünist Parti’nin en yüksek konseyi olan Politbüro Komitesi’ne uyarılarda bulunduğu söylüyor. Uluslararası haber kaynakları tarafından, “Oturumları gizlilik içerisinde yapılan” Politbüro Komitesi’nde konuşulanların yayınlanmasının önemli bir işaret olduğunu yazdı.

Fakat Şi Cinping’in bütün bu uyarılarına rağmen Politbüro’nun üst düzey yetkililerinin salgına müdahale etmemesi kafaları karıştırdı. Politbüro yetkililerinin Çin Devlet Başkanı’nın kararlarını uygulamaması, yönetimsel olarak Çin’de bir sıkıntı yaşandığına dair iddiaları gündeme getirdi.

BANKNOTLARA 14 GÜN “KARANTİNA”

Öte yandan Çin Merkez Bankası da salgın ile ilgili flaş açıklamalar yaptı. Çinli yetkililer salgının hızını yavaşlatmak için ülkede kullanılan banknotları karantina altına aldı. İngiliz Daily Mail’in sosyal medya üzerinden aldığı fotoğraf ve videolarda özel kostüm giyen yetkililer banknotları ultraviyole ışınlar ve yüksek sıcaklıklar aracılığıyla dezenfekte ediyor.

Yetkililer banknotların 7 günden 14 güne kadar “karantina altında” tutulacağını açıklarken daha sonra bu paraların dolaşıma sürüleceğini aktardı. Çin Merkez Bankası 4 milyar yuanın Hubei bölgesinde dolaşıma sunulacağını duyururken, “Bu önlemler halkın güvenliğini ve para kullanırken sağlığını korumak için alındı” ifadesini kullandı.

ASYA DIŞINDA İLK CAN KAYBI YAŞANDI

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 adı verilen hastalık nedeniyle Asya kıtası dışındaki ilk can kaybı Fransa'da meydana geldi. 16 Ocak'ta Paris'e giden 80 yaşındaki bir Çinli turistin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çinli adamın 50 yaşındaki kızının da enfekte olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Böylelikle dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısı bin 669'a yükseldi.

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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor.

MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor.

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NEDİR?

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.