Son dakika… Coronaya yakalanıp hastaneye kaldırılan Trump’ın son durumu açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ardından Trump, tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Doktorlar bugün hastane önünde Trump'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Doktor Sean Conley yaptığı açıklamada, Trump'ın hastaneye kaldırılmasının önlem amaçlı olduğunu belirterek başkanın öncelikle kendisi için dua eden herkese teşekkür ettiğini aktardı.

“BAŞKANIN DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Conley, Başkan Trump'ın şu an biraz yorgun olduğunu aktararak “Hastalığın teşhisinden bu yana sadece 72 saat geçti. Bildiğiniz gibi ilk hafta önemli ve hastalığın ilerleyişini belirliyor” ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibinin gelişmelerden memnun olduğunu belirten Conley, “Başkanın durumu iyiye gidiyor” dedi. Doktor Conley, başkanın yoğun çalışma programına devam ettiğini ifade ederek “Kendisi çok iyi gidiyor ama hastaneden çıkış tarihi için kesin bir zaman veremem. Her gün kontrol ediyoruz” şeklinde konuştu.

ATEŞİ YOK

Conley, Trump'ın dışarıdan oksijen ihtiyacı duymadığını ve şu anda ateşi olmadığını açıkladı. Başkana hem antikor hem Remdesivir verilmesini virüse her yönden saldırılması olarak değerlendiren Conley, “Başkan sürekli olarak gözlem altında” dedi.

Beyaz Saray ve ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) geriye dönük olarak Trump'ın kimlerle yakın temasta bulunduğunu incelediğini aktaran Conley, Trump'ın virüsü nereden kaptığını veya tam olarak ne zaman hastalandığını açıklayamayacağını ifade etti.

Trump’ın yaşı ve kilosu haricinde aktif ve sağlıklı bir birey olduğunu belirten Conley, “Kalp atışı 70-80'lerde ve tansiyonu 110-120 ve sağlıklı” dedi.

REMDESİVİR TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Doktorlardan Sean Dewley ise Trump'ın moralinin yüksek olduğunu ve şu an için oksijen desteğine ihtiyaç duymadığını aktardı. Trump'a uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doktor Brian Garibaldi yaptığı açıklamada 40 saat önce başkana antikor tedavisi uygulandığını ve dün akşam itibarı ile Remdesivir ilaç tedavisine başlandığını belirtti.

Trump'ın yemek yemesi ve sıvı alması konusunda özen gösterildiğini belirten Garibaldi, ABD Başkanı’nın kendini iyi hissettiğini açıkladı.

“FIRST LADY TRUMP’IN DURUMU ÇOK İYİ”

Donald Trump’ın eşi Melanie Trump'ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Doktor Conley, Melanie Trump'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu açıkladı. İHA