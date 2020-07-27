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Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden itiraf gibi corona virüsü açıklaması

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "Corona virüsü , DSÖ'nün bu güne kadar pandemi ilan ettiği en ciddi küresel sağlık sorunu" dedi.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünya Sağlık Örgütü’nden itiraf gibi corona virüsü açıklaması

Dünya çapında 16.4 milyondan fazla vakanın olduğu corona virüsüyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden bir açıklama geldi. DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarda bulunarak güncel durumu kamuoyu ile paylaştı.

Ghebreyesus, sıkı kuralların ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı bölgelerde salgının yavaşladığını dile getirirken bazı ülkeleri de tebrik etti. Ghebreyesus, Kanada, Çin ve Güney Kore’nin bu kurallara uyarak salgını kontrol altına aldığını söyledi. Sanal basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, “Bu hastalık, Dünya Sağlık Örgütü’nün karşılaştığı en ciddi ve kötü sağlık sorunu. Maske takmak ve kalabalık yerlerde bulunmamak gibi kuralları uygulayan ülkelerde vaka sayısı azalırken, diğer ülkelerde vaka sayısı arttı” dedi.

“İKİNCİ DALGADAN ZİYADE…”
Dünya Sağlık Örgütü’nün Acil Durumlar Programı’nın başında yer alan Mike Ryan da konuyla ilgili konuştu. Ryan, “Açık ve net olan durum şudur ki, virüs üzerinde baskı sağlarsak sayılar aşağı iner. Eğer baskıyı gevşetirsek tekrar artış gösterir. İkinci dalga, yeni yükseliş ve ani artışlardan ziyade ülkelerin sıkı kuralları uygulaması gerekiyor, fiziksel olarak sosyal mesafe sağlanması gibi” ifadesini kullandı.

Ryan, son dönemde corona virüsü verilerinde artış gözlenen İspanya’nın durumunu da değerlendirdi. Ryan, “İspanya’nın geleceğini görebilmek için günler ya da haftalar gerek fakat bölgesel artışın kontrol altına alınabileceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 14:24 27.07.2020
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