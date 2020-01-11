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Son dakika… Dünyanın hop oturup hop kalktığı gün yaşandı! Faciada flaş gelişme, İran itiraf etti…

İran devlet televizyonu, ABD'ye yönelik Irak'ta gerçekleştirilen "Kasım Süleymani" misillemesiyle aynı gün başkent Tahran'da düşen uçakla ilgili bomba bir itirafta bulundu. Günlerde uçağın "teknik bir aksaklık" nedeniyle düştüğünü savunan Tahran Yönetimi, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın "insan hatası" kaynaklı düşürüldüğünü kabul etti.

Sozcu.com.tr
07:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… Dünyanın hop oturup hop kalktığı gün yaşandı! Faciada flaş gelişme, İran itiraf etti…

İran ordusu, 167 yolcu, dokuz mürettebat taşıyan Ukrayna Havayolları’na ait uçağın “yanlışlıkla” vurulduğunu açıkladı.

Devlet televizyonunun aktardığı açıklamada, uçağın İran Devrim Muhafızları’na ait hassas bir alan yakınlarında uçması nedeniyle “insani hata” kaynaklı olarak düşürüldüğü belirtildi.

Tahran Yönetimi, olayda payı olanlardan hesap sorulacağını da vurguladı.

ZARİF ABD’Yİ SUÇLADI

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’ten de dünyanın dikkatle takip ettiği kazaya ilişkin bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zarif, “Üzücü bir gün. Silahlı Kuvvetler tarafından yapılan iç soruşturmanın ilk sonuçları: ABD’nin maceracılığından kaynaklanan kriz sırasında insani bir hata felakete neden oldu” yazdı.

Zarif paylaşımını şöyle sürdürdü: “İnsanlarımıza, tüm kurbanların ailelerine ve etkilenen diğer milletlere derin üzüntülerimizi iletiyoruz ve başsağlığı diliyoruz.”

NE OLMUŞTU
Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, 8 Ocak sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. 176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.
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Son güncelleme: 07:55 11.01.2020
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