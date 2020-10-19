Son dakika… Ermenistan ordusu Azerbaycan’ı vurdu

Ermenistan´ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter´in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA´ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucunda pamuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

DHA EKİBİ SALDIRININ ALTINDA KALDI

Öte yandan saldırı haberini aldıktan sonra bölgeye intikal eden gazetecilerin bölgeden canlı yayın yaptığı esnada Ermenistan´ın iki adet top mermisiyle fabrikayı hedef aldığı anlar kaydedildi. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı.