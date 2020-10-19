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Son dakika… Ermenistan ordusu Azerbaycan’ı vurdu

Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmada ateşkes anlaşmasını hiçe sayan saldırılarına devam ediyor. Son olarak Terter'de bir pamuk fabrikasını 7 top mermisiyle hedef alan Ermenistan ordusunun havan saldırısı yaptığı anlar kaydedildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:06, 19/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… Ermenistan ordusu Azerbaycan’ı vurdu

Ermenistan´ın, Azerbaycan ile yaptığı ikinci insani geçici ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara devam ediyor. Ermenistan ordusunun Terter´in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldığı bildirildi. DHA´ya konuşan yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırı sonucunda pamuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

DHA EKİBİ SALDIRININ ALTINDA KALDI

Öte yandan saldırı haberini aldıktan sonra bölgeye intikal eden gazetecilerin bölgeden canlı yayın yaptığı esnada Ermenistan´ın iki adet top mermisiyle fabrikayı hedef aldığı anlar kaydedildi. Bölgede bulunan bir çok Türk gazeteci de Ermenistan saldırısı sırasında zor anlar yaşadı.

Azerbaycan canlı canlı yayın Ermenistan patlama saldırı son dakika yangın
Yayınlanma Tarihi:15:52,
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