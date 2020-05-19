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Son dakika… İngiliz havayolu şirketine hacker şoku: 9 milyon müşterinin verisi sızdı

İngiltere merkezli havayolu şirketi easyJet bugün yapılan bir açıklama ile çok ciddi bir siber saldırıya maruz kaldıklarını duyurdu. Şirket, hackerların 9 milyondan fazla müşterinin verisini ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
14:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiliz havayolu şirketine hacker şoku: 9 milyon müşterinin verisi sızdı

İngiltere’nin hesaplı bilet fiyatları politikasıyla tanınan havayolu şirketi easyJet, siber saldırıya maruz kaldıklarını açıkladı.

Şirket “çok sofistike” bir saldırıya maruz kaldıklarını duyururken 9 milyon mülterinini e-posta bilgileri ve seyahat detaylarının sızdığını doğruladı.

Şirket, hackerların 2 binden fazla kredi kartı bilgisine de eriştiğini açıkladı. easyJet tarafından yapılan açıklamada, “Şu ana kadar kişisel bilgilerin uygunsuz bir şekilde kullanıldığına dair bir kanıt yok fakat 9 milyondan fazla müşteri ile iletişime geçtik ve onlara, olası bir saldırıya karşı önlem almaları çağrısında bulunduk” ifadesi kullanıldı.

İngiltere son dakika
Son güncelleme: 14:34 19.05.2020
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