Son dakika… İsviçre’de corona virüsü aşısı geliştirildi: Ekim’de başlıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce bilim adamı corona virüsü aşısı için çalışırken, ilk müjdeli haber İsviçre'den geldi. Bern Üniversite Kliniği’nde görevli Bağışıklık Uzmanı Dr. Martin Bachmann, bu yıl herkese uygulanabilecek bir Covid-19 aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

SWISSMEDIC DOĞRULADI

Bachmann'ın bu yöndeki çalışmaları ve açıklamaları Sağlık Denetim Merkezi Swissmedic tarafından da doğrulandı. Ancak çalışmaların daha sürdüğü vurgulandı. Bachmann, bu yıl ekim ayından itibaren ayının İsviçrelilere uygulanmasına başlanabileceğini duyururken, Swissmedic, “Bu konudaki takvim iyimser ancak tamamen de uydurma değil” açıklaması yaptı. Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan Swissmedic sözcüsü Lukas Jaggi, “Durum acil olduğu için, bu konudaki onayın çıkmasının haftalar sonra olacağını söyleyebilirim. Ayları bulmaz” diye konuştu.

YIL SONUNA DOĞRU ONAY ÇIKAR

Aşının ilk bölümünün haziran ayında deneneceği, yıl sonuna doğru da İsviçre makamlarının “geçici de olsa” onayının çıkabileceği hesaplanıyor. Aşının denemelerine küçük bir grup üzerinde başlandığı belirtilirken Bachmann, “Tüm tıbbi gereklilikleri uyguluyoruz. Sadece süreci hızlandırıyoruz” dedi. Aşının geliştirilmesi için üç aşamanın da hızlı bir şekilde tamamlanması bekleniyor.

Bachmann, aşının sisteminin, rahim ağzı kanserine karşı uygulanan sistem ile Hepatit B, sarılık, hastalığına uygulanan aşı sistemi ile benzerlik göstereceğini, “vücuda verilecek parçacıkların, istilacı virüslerle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini uyarıp güçlendireceğini” açıkladı.

TÜRK'ÜN KURDUĞU BIONTECH’E ONAY ÇIKTI

Almanya'da ise, Das Paul-Ehrlich-Enstitüsü'nün aşı çalışmaları sürüyor. Mainzli bir sağlık kuruluşu olan Biontech ile birlikte yapılan çalışmalara onay çıktı ve geliştirilen aşının sağlıklı insanlar üzerinde denenmesine onay verildi.

BioNTech CEO’su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, “Bu (Covid-19), küresel bir çaba gerektiren global bir salgın. Covid-19 aşısı sunma çabamızı hızlandırabileceğimize inanıyoruz” demiş ve ABD'li bir ilaç devi ile de çalışmalara başlamıştı.

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VEREM AŞISI CORONA'DAN KORUYOR

Bu arada Corona'ya karşı Türk doktorların da savunduğu tez doğrulandı. Alman Max Planck Enstitüsü, 100 yıldan uzun süredir uygulanan verem aşısının (BCG), bağışıklık sistemini koruduğu ve Covid-19 hastalığın etkisini azalttığını, seyrini hafiflettiğini açıkladı.

1990'lar öncesinde sık uygulanan aşının etkili olduğu, Doğu Almanya'da, Sovyetler döneminde mecburi olan aşı nedeniyle hastalığın daha az görüldüğü belirtiliyor. Türkiye'de aşının genel uygulaması 1990'larda kaldırılmıştı.

Almanya'da bu yöndeki tespitler yayınlanınca, Hannover kentinde araştırmacılar BCG aşısı uygulamaya başladı. BCG (Bacillus-Calmette-Guerin) aşısının uygulandığı ülkelerde virüsün daha kolay kontrol altına alınabildiği açıklanırken, gen teknolojisi sayesinde daha da geliştirilebilecek aşı, Covid 19'a vücudun bağışıklık sistemini artırıyor.