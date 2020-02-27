Kan donduran görüntüler: Böyle zulüm görülmedi

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin kuzeyinde Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Protestolar sırasında Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda 5 günde 34 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 9 kişinin silahla vurulmaları sonucu öldüğü ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, taş atıp silah kullanan protestoculardan kaçmaya çalışan bazı insanların çatılardan atlayarak yaralandığı kaydedildi. Yeni Delhi polisi, şiddet olaylarına karıştığı gerekçesiyle 106 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan Müslümanların evlerini terk ettiği ve güvenli bölgelerde barınaklara sığındığı ifade edildi. Salı günü başkent düzenlenen gösteriler sırasında kundaklama olayları yaşanırken dükkanların yağmalanmış ve bir cami tahrip edilmişti.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLAMIŞTI?

Tartışmalı Vatandaşlık Düzenleme Yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti. Yasa, Afganistan, Bangladeş ve Pakistan’dan gelen ve Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlık dinlerine mensup yasa dışı göçmenlere vatandaşlık yolunu açarken, aynı sınıftaki Müslümanları kapsam dışı bırakıyor.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar başlamıştı.