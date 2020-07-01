Son dakika… Kritik üçlü zirve başladı

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de çözüm için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Açılış konuşmasını Ruhani yaptıktan sonra söz alan Putin, ABD’nin Suriye yönetimine getirdiği yaptırımların hukuka aykırı olduğunu söylerken, bunların yeni sorunlar yarattığını dile getirdi.

Putin’in ardından söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine corona virüsü yüzünden binlerce insanın öldüğü İran ve Rusya’ya taziyelerini ileterek başladı. Erdoğan daha sonra, “Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğe, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık. Suriye’nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtik” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye istikrarın gelmesi için çalışmanın sürdürüleceğini de aktardı.