Son dakika… Rusya’da son durum: 12. günde nihayet düştü

Dünya genelinde corona virüsü salgınını kontrol altına alma çabaları kapsamında pek çok ülke normalleşme adımlarını açıklarken, yeni vaka sayılarının katlanarak artmasıyla salgının yeni merkezi olarak Rusya gösterilmeye başlandı.

Ülkede rekor üstüne rekor kırılırken geçtiğimiz 11 günde üst üste günlük 10 bin ve üzerinde yeni vaka sayıları kayıtlara geçti. Dünyanın gözü kulağı Rusya’dan gelecek haberlere çevrilirken, yetkililer bir nebze de olsa umut veren bir açıklamada bulundu.

250 BİN VAKAYI GEÇTİLER



Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı verilere göre, 12 gün sonra ilk kez 10 bin vakanın altına düşüldü. Son 24 saatte 9 bin 974 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 250 bini aşarak 252 bin 245’e ulaştı.

93 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, toplam ölü sayısının 2 bin 305’e yükseldiğini duyurdu.

Rusya’da son olarak Kremlin Sözcüsü Peskov ve Başbakan Mişustin gibi siyaset dünyasının önemli isimleri de corona virüsüne yakalandıklarını duyurmuştu.

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