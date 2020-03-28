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Son dakika… Rusya’dan umut veren iddia: Corona ilacı geliştirdik

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, corona virüsüne çare olabilecek bir ilaç geliştirildiğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr
16:02 -
Haberler Dünya
Son dakika… Rusya’dan umut veren iddia: Corona ilacı geliştirdik

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA) dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına karşı umut verici bir açıklamada bulundu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA’nın virüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

Sputnik’in aktardığı açıklamada, “Rusya FMBA’ya ait ‘Farmzashchita’ Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında corona virüsü enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi” ifadelerine yer verildi.

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Corona Rusya son dakika
Son güncelleme: 16:19 28.03.2020
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