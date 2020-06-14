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Son dakika… Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Hindistan'ın ünlü oyuncusu Sushant Singh Rajput, Mumbai'daki evinde ölü bulundu. Yerel basın 34 yaşındaki Rajput'un kendisini evinin tavanına astığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
15:28 -
Haberler Dünya
Son dakika… Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu

Hint sinemasının önde gelen yıldızlarından biri olan ve 2016’da ünlü kriket sporcusu Mahendra Singh Dhoni’yi canlandırarak beğeni toplayan Bollywood yıldızı Sushant Singh Rajput evinde ölü bulundu.

34 yaşındaki Rajput’un Mumbai’daki dairesinin tavanında asılı vaziyette bulunduğu açıklanırken, ünlü oyuncunun menajeri, “Sushant Singh Rajput’un aramızdan ayrıldığını söylemek acı veriyor” dedi.

Mumbai polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ünlü oyuncunun naaşı evinden böyle çıkarıldı.

Birçok dizide ve filmde oynayan Rajput’un ölümü ülkede büyük bir üzüntü yarattı. Birçok oyuncu ve hayranı sosyal medyadan Rajput için mesajlar paylaşarak taziye dileklerinde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kariyerindeki 11’inci film bu yıl vizyona girecek olan Rajput’un ölümünün çok erken olduğunu söyleyen Modi, “Eğlence dünyasındaki yükselişi birçok insana ilham verdi ve arkasında unutulmaz çok sayıda performans bıraktı” dedi.

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Son güncelleme: 15:36 14.06.2020
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