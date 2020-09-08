Son dakika… Yunanistan ve Türkiye’nin NATO Zirvesi ertelendi

Doğu Akdeniz’deki gerilimi düşürmek için NATO karargahında bugün gerçekleşmesi planlanan zirve ile ilgili kritik bir açıklama geldi…

Reuters haber ajansına konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, Türk ve Yunan askeri heyetlerinin gerçekleştireceği görüşmenin 10 Eylül’e ertelendiğini duyurdu.

MSB kaynaklarının verdiği bilgiye göre toplantı NATO Askeri Komite Başkanlığı tarafından 10 Eylül 2020 tarihine ertelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrası yapılmasına karar verilen ve NATO karargahında planlanan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı bugün gerçekleşecekti.

BU AYIN BAŞINDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Türkiye ve Yunanistan Doğu Akdeniz’de silahlı güçleri arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için görüşme yürütmek üzere bu ay başında anlaşmıştı. Stoltenberg’in başlattığı bu inisiyatif Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların paylaşımı kaynaklı gerilimi azaltmayı amaçlıyordu.

Yunanistan ve Türkiye her ne kadar NATO üyesi olsa da Akdeniz’deki egemenlik ve potansiyel petrol ve doğalgaz kaynakları üzerindeki hak iddiaları birbiriyle çatışıyor.

İki ülkenin savaş gemisinin geçen ay ufak da olsa kaza yapması askeri gerilimin aniden yükselmesine yol açtı.