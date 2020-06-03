Sürü bağışıklığı stratejisinin mimarından corona itirafı: Çok fazla insan öldü!

Çok sayıda bilim insanının uyarısına rağmen, birçok ülkedekine benzer karantina ve sosyal mesafe önlemlerine karşı çıkan Epidemiyolojist Anders Tegnell, İsveç Radyosu’nda katıldığı bir programda “Şimdiye kadar yaptıklarımızda iyileştirmemiz gereken alanlar olduğu aşikâr” diye konuştu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, 10 milyon nüfuslu İsveç’te cokrona virüsü salgını sırasında okullar tatil edilmedi, restoran ve kafelerin çoğu kapalı kaldı. İskandinav ülkelerinde en yüksek ölü sayısına sahip olan İsveç’te yasaklar yerine gönüllülük ve kişisel sorumluluk esas alındı.

TEGNELL’İN GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Anders Tegnell, Nisan’da yaptığı açıklamada, ölenlerin yarısının bakımevinde kalan yaşlılar olduğunu belirtmiş ve “Bu stratejimizin yanlış olduğunu göstermiyor” demişti. Tegnell, bir yıl içinde ölüm oranının diğer ülkelerle aynı seviyede olacağını savunmuştu.

Tegnell, İsveç Radyosu’na verdiği demecinde ise “Hastalıkla yeniden karşılaşınca, bugün bildiklerimiz ışığında kendimizi İsveç’in şimdi yaptıklarıyla dünyanın geri kalanının yaptıkları arasında bir yerde konumlandırırdık” demişti. Program sunucusunun “Kısa süre içinde çok insan ölmedi mi?” sorusuna ise “Evet, kesinlikle” yanıtı verdi.

Sürü bağışıklığı stratejisi, nüfusun büyük bölümünün (Yüzde 70-90) bağışıklık kazanmasıyla enfeksiyon zincirinin bozulacağı ve bunun sonucunda hastalığının yayılma hızının yavaşlayacağı ya da tamamen duracağı öngörüsüne dayanıyor.

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