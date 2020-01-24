Trump ‘Yüzyılın Anlaşması için tarih verdi: İlk başta hoşlarına gitmeyecek ama…

Siyasi bir etkinlik için Miami’ye giden Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ilk etapta olumsuz tepki verebileceğini, ancak planın onlara fayda sağlayacağını söyledi.

Reuters’ın haberine göre, Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek olan Trump, bu tarihe kadar açıklayacağını söylediği söz konusu planla ilgili olarak, “Bu harika bir plan. Bu gerçekten işe yarayacak bir plan” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, ‘ABD ve İsrail’in ortak bölgesel ve ulusal güvenlik çıkarlarını’ görüşmek üzere Washington’a gidecek.

Haaretz gazetesine göre, ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ olarak adlandırılan ‘barış planı’, İsrail’in Batı Şeria’da yer alan yerleşimler üzerindeki egemenliğini tesis etmesini öngörüyor.

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