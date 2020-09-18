Trump’tan corona virüsü aşısı açıklaması!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump, “100 milyonlarca doz aşı mevcut olacak ve Nisan ayına kadar her ABD vatandaşı için yeterli aşı bulundurulmasını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Trump, aşının sağlık yetkilileri tarafından onaylanmasından sonraki 24 saat içinde dağıtımının başlayacağını söyledi. Trump, “Kısa sürede güvenli ve etkili bir aşıya sahip olacağız ve corona virüsünü yeneceğiz” dedi.

Trump’ın Corona Virüsü Görev Gücü Danışmanı olan ve Stanford Üniversitesi’nde araştırmalarını yürüten Dr. Scott Atlas yaptığı açıklamada ise 2020’nin sonuna kadar 100 milyon doz aşının, 2021 yılının ilk çeyreğinde ise yaklaşık 700 milyon doz aşının mevcut olacağını ifade etti.

Trump daha önce üzerinde çalışılan bir aşının Ekim ayında onaylanabileceğini söylemiş ancak ABD’li yetkililer bunun mümkün olmadığını belirtmişti.

ʻʻ Dünya genelindeki corona virüsü vakalarının yüzde 22'sini oluşturan ABD'de toplam vaka sayısı 6 milyonu aştı. Ülkede toplam can kaybı ise 202 binin üzerinde.

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