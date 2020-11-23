Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy corona virüsünü atlattı

Ukrayna’da 9 Kasım’da corona virüsüne yakalanan ve tedavi için hastaneye kaldırılan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den iyi haber geldi.

Virüsü atlatan Zelenskiy, sağlık durumuyla ilgili son gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Zelenskiy yaptığı paylaşımda, “Nihayet corona virüsü testim negatif. Ateşim 36.6. Pozitifim, çünkü testim negatif. Artık işin başındayım. Yoğun bir gün olacak ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'e koyulan teşhisin ardından Ekonomi Bakanı, Savunma Bakanı ve danışman kadrosundan bir isimde de virüse rastlanmıştı. Zelenskiy’nin eşi Olena da 15 Haziran'da corona virüsüne yakalandıktan sonra sağlığına kavuşmuştu.

SON 24 SAATTE 10 BİN 945 VAKA

Corona virüsünde ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerden biri olan Ukrayna'da rakamlar hızla yükseliyor.

Sağlık Bakanı Maksym Stepanov tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 945 yeni teşhis koyulduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 635 bini geçerken, ülkedeki ölü sayısı ise 11 bin 75 olarak kayıtlara geçti.