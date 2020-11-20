Uyuşturucu baronun ‘sevkiyat tüneli’ ortaya çıktı

Meksika’nın en güçlü uyuşturucu baronlarından Amado Carillo Fuentes’in 2 milyon dolara açık attırmayla Mayıs ayında satılan villasında enkaz yığınlarını toplayan işçiler tünel keşfetti.

Fuentes’in ölümünden 23 yıl sonra, inşaat işçileri Fuentes in malikanesini yıkma kararı aldı. Arazinin yerine daha kullanışlı bir yerleşke kurmayı hedeflendiğini söyleyen Meksikalı yetkililer, çalışma sırasında 2-3 kilometrelik gizli bir geçit bulunduğunu ve tünelin uyuşturucu sevkıyatı için kullanıldığını tahmin ettikleri belirtildi.

AMADO CARİLLO FUENTES KİMDİR?

Sinaloa doğumlu Fuentes, 1980’li yıllar ile 1990’lı yıllar arasında en güçlü Meksikalı uyuşturucu baronlarından biri olarak biliniyordu. Guadalajara karteli kurucularının da yeğeni olan Fuentes daha sonra bu kartele katılmıştı.

Uçak uçurmayı öğrenen Fuentes daha sonra bu yeteneğini uyuşturucu kaçaklığı için yeni yollar keşfetmek için kullandı. ‘Göklerin Baronu’ takma adını da bu dönem aldı. Önce esrar kaçakçılığı yaptı ama daha sonra Kolombiya’dan Meksika’ya ve buradan da ABD’ye kokain kaçakçılığına girişmişti. (DHA)

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