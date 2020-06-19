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Valinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı! Coronanın kırıp geçtiği Brezilya’da çarpıcı Türkiye detayı!

Corona virüsü salgınında pek çok ülkeye göre daha başarılı bir sınav veren Türkiye, tıbbi cihazlar konusunda yaptığı hamlelerle de dikkat çekiyor. Virüsün en çok vurduğu ülkelerden Brezilya'da da Türkiye'den gönderilen solunum cihazlarının kullanıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
12:37 -
Haberler Dünya
Valinin paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı! Coronanın kırıp geçtiği Brezilya’da çarpıcı Türkiye detayı!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan corona virüsü can almaya devam ediyor. Salgın sürecinde sağlık sistemlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken, pek çok ülke tıbbi cihaz ve malzeme konusunda sıkıntılar yaşadı.

Bu konuda birçok ülkeye göre daha başarılı bir sınav veren Türkiye, yaptığı yardımlarla da uluslararası medyada çok sayıda habere konu oldu. Bununla ilgili son örnek, salgının yeni merkez üslerinden biri olarak gösterilen Brezilya’da ortaya çıktı.

Cihazlarda Made in Türkiye yazısı dikkat çekiyor.

983 bini aşkın vaka ve 47 binden fazla can kaybıyla her iki alanda da ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan Brezilya’da Sao Paulo Valisi Joao Doria çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Vali Joao Doria, salgınla ilgili atılan adımlara ilişkin yaptığı paylaşımda, eyalet genelindeki hastanelere 2 bin 72 solunum cihazının ulaştırıldığını söyledi. Doria’nın Taubaté, Registro ve Baur bölgesindeki hastanelerden paylaştığı fotoğraflarda Türkiye detayı dikkat çekti.

Cihazların üzerinde Made in Türkiye (Türkiye’de üretilmiştir) yazısının yer aldığı görülüyor.

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Son güncelleme: 12:55 19.06.2020
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