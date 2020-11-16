Yeni teknoloji parmak izini yakaladı 50 yıllık firar son buldu

ABD’de 1968 yılında suikaste uğrayan Martin Luther King’in ardından çıkan olaylar sırasında Mary Amplo’yu kasten öldürmekten ömür boyu hapis cezası verilen Leonard Rayne Moses cezaevinden 1971 yılında kaçtı. Moses, 50 yıl sonra yeni parmak izi teknolojisi sayesinde bulunarak FBI tarafından yakalandı.

YENİ TEKNOLOJİ PARMAK İZİ TARAFINDAN YAKALANDI

Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh sorumlu ajanı Michael Christman yaptığı basın toplantısında, yetkililerin FBI’ın Yeni Nesil Tanımlama sistemi sayesinde Perşembe günü Michigan eyaletinde Moses’ı yakalayabildiklerini bildirdi.

Yeni nesil sistemin, Moses’ın 1968’deki parmak izlerini, bu yıl eyaletteki bir gözaltı sırasında alınan parmak izleriyle eşleştirdiği ifade edildi. Christman, Moses’in 12 Kasım’da Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc şehrindeki evinde FBI tarafından gözaltına alındığını belirtti. Christman yaptığı açıklamada, “FBI’ın, suç işleyenlerin adalete teslim edilmesini sağlamak için kullanmaya devam etmesi gereken işte teknolojideki bu yeni gelişmelerdir” ifadelerini kullandı.

CENAZEDE KAÇTI

Mart 1971’de Moses’ın davası, ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için Pensilvanya Yüksek Mahkemesine götürüldü. Moses’ın avukatları, Moses’ın Miranda uyarılarından gönüllü olarak feragat etmesi için çok genç olduğunu savundu. Mahkeme oturumu sonunda, iki yargıç davanın yeni bir duruşma için iade edilmesi gerektiği sonucuna varan karşı görüşlerini sundu. Mahkeme zaferine rağmen Moses’ın, 1 Haziran 1971’de büyükannesinin Pittsburgh’daki cenazesine katıldığı sırada gözaltından kaçtığı ifade edildi.

MİRANDA UYARISI

Miranda uyarısı, polis tarafından gözaltında tutulan (veya gözaltında sorgulanan) şüphelilere sessiz kalma hakları konusunda tavsiyede bulunan geleneksel olarak verilen bir bildirim türü olarak biliniyor.