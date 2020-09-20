Yunanistan cumhurbaşkanından rezillik: Türkiye’ye saçma suçlama

Fransa ve Yunanistan’dan Türkiye’ye yönelik yeni tehditler peş peşe sıralanırken, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmeye hazırlanan Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou akıllara durgunluk veren iddialarda bulundu. Türkiye’yi KKTC’de işgalci ilan eden Sakellaropulu, “Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır” dedi.

Her fırsatta Türkiye´yi hedef alan Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu, “Türkiye’nin tavrı Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin egemenliklerine ve egemenlik haklarına yönelmekle kalmayıp bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın tahriklerini hiçe sayan Sakellaropulu, “Türkiye ile diplomasi yolunu izliyoruz. Ve iyi komşuluk ilişkilerine mutlak saygı duyuyoruz. Ancak, Türkiye’nin herhangi bir meydan okumasını göğüslemeye ve cevap vermeye her an hazırız” açıklamasında bulundu.

Üç günlük ziyarette bulunmak üzere yarın Güney Kıbrıs´a gidecek olan Sakellaropulu, Rum Haber Ajansı’na konuştu.

EOKA’CILARIN MEZARINI ZİYARET EDECEK

Sakellaropulu, “Ada’daki Türk işgaline son verilmesi ve Kıbrıs sorununun, herkes için bağlayıcı ve mümkün olan tek zeminde: BM´nin ilgili kararları ve Avrupa müktesebatının ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ hükümranlığının tamamında uygulanması zemininde kapsamlı çözüm bulunması maksadıyla müzakerelerin BM çerçevesinde yeniden başlamasını başarmak için Kıbrıs siyasi liderliğiyle sürekli işbirliği içerisindeyiz.”

Güney Kıbrıs’ta Rum lider Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelecek olan Sakellaropulo, Kıbrıs Türklerine yaptığı katliamlarla öne çıkan EOKA’cıların mezarlarını da ziyaret edeceği bildirildi.