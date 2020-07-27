4 yıllık üniversite bölümleri neler? Lisans bölümleri ve kontenjanları…

Üniversite adayı yaklaşık 2.5 milyon öğrenci, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı yaşayacak. İyi bir üniversitede okumak için hatasız tercih yapmak isteyen öğrenciler, 4 yıllık üniversite bölümlerinin taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte üniversite adaylarının tercihlerinde işe yarayacak bilgiler…

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ NELER?

ÖSYM, geçtiğimi hafta içinde bilgi amaçlı yayınladığı tercih kılavuzu ile, yurt genelinde bulunan tüm üniversitelerin geçtiğimiz yıl taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini paylaştı.

4 YILLIK ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz’dan açıklanacak. ÖSYM'nin, YKS sonuçlarını öğlen saatlerine kadar erişime açması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS tercihleri ise 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos tarihinde son bulacak.