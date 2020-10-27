5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman geçecek?

Yapılan son açıklamaya göre; 5. ve 9. sınıf öğrencileri 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak.

Böylece 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 12. sınıflar eğitimlerine yüz yüze devam edecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

* Geçtiğimiz haftalarda uygulama eğitiminin tüm ayrıntılarının salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını duyuran MEB, eğitim kurumlarında Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

* Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak.

* Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

DERS SÜRESİ 30 DAKİKA OLACAK

Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30 dakika olacak, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.

Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi, haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.